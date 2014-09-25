伊斯兰国武装无视美军空袭 持续进占叙利亚库德族区域

路透大马士革/土耳其9月24日 - 美国军机周三对伊斯兰国(Islamic State, IS)在叙利亚的据点进行第二天的空袭，但此举未能阻挡武装分子进占库尔德族地区的行动，逃离的难民表示，当地村庄遭焚毁，人质被斩首。

美国总统奥巴马在联合国呼吁全世界加入打击武装份子的行列，誓言加强对他们的军事镇压。

“这样的杀手唯一理解的语言，就是武力的语言，所以美国会与盟友广泛合作，瓦解这个残害人命的网络，”奥巴马在联合国大会发表40分钟的演说中表示。

英国首相卡梅伦也召回英国国会，将于周五投票决定是否加入空袭。他在联合国的演说中表示，需要有一套全面性的策略来打击伊斯兰国。

叙利亚的库尔德族人表示，伊斯兰国加强在叙利亚北部靠近土耳其边境的攻击，以此回应美国空袭。当地最近几天已有14万平民逃离，为内战持续三年以来最快速的一波逃难潮。

阿尔及利亚的伊斯兰武装分子周日则是在一段影片中，展示他们已经斩首一名法国人质，藉此严惩法国加入空袭伊拉克伊斯兰国的行动。法国总统已证实此一斩首行动。

美国表示，前仍在了解盖达(基地组织，al Qaeda)分支呼罗珊(Khorasan)的高层人物Mohsin al-Fadhli是否已在叙利亚的美国空袭中丧生。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。