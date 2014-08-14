伊斯兰国武装份子在叙利亚扩大地盘--观察组织

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特8月13日 - 总部位于英国的叙利亚人权观察组织周三称，伊斯兰国武装份子已经从其他伊斯兰组织手中夺得了叙利亚阿勒颇省的数个城镇和村庄，为进一步向西推进铺平了道路。
该组织称，伊斯兰国武装已经控制了叙利亚北部和东部的很多地区，最近又控制了阿勒颇东北50公里处的Turkmen Bareh和Akhtarin。
伊斯兰国武装正在加强对叙利亚地盘的控制，包括幼发拉底河上的Raqqa市。Raqqa市已经成为伊斯兰国在叙利亚的大本营。
叙利亚人权观察组织指出，伊斯兰国武装分子和叙利亚政府军在Raqqa一个军用机场附近发生战斗，这是叙利亚政府在该地区的最后堡垒。
叙利亚人权观察组织还称，伊斯兰国武装夜里在Deir al-Zor又处死了两个人，近几天处死的总人数达到了27人。
该组织表示，预计伊斯兰国武装的下一步目标为Azaz和Marea；被伊斯兰国击退的力量是一直抵抗伊斯兰国扩张的伊斯兰军队。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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