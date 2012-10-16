西方言论自由使伊斯兰世界无法获得亵渎宗教禁令--OIC

路透伊斯坦布尔10月15日电(记者 Tom Heneghan)---伊斯兰会议组织(OIC)秘书长埃克梅勒丁·伊赫桑奥卢(Ekmeleddin Ihsanoglu)表示，西方国家的反对使穆斯林国家不可能获得关於亵渎宗教的禁令，包括反伊斯兰的视频和动画。

伊赫桑奥卢表示，OIC不会再指望获得联合国支持的亵渎宗教禁令，但呼吁各国运用事关伊斯兰宗教的仇恨言论法。

他说：“我们不能说服他们。”OIC从1998年开始尝试获得联合国对亵渎禁令的支持，相关努力持续到2011年。

“欧洲国家不会投票给我们，美国不会投票给我们。”

西方国家将这种图片和材料的出版视为一种言论自由。

一段在美国制作的视频将先知穆罕默德描绘成一个愚蠢的好色之徒，上月在法国还出版了一个讽刺穆罕默德的漫画，这些都直接引发了暴力示威，并促使穆斯林世界重新呼呼制定反对亵渎宗教的全球法律。

伊赫桑奥卢周末在伊斯坦布尔的一场会议上表示，OIC未能在联合国赢得对禁令的支持，也不再会重新启动其外交努力。

他说，OIC尊重言论自由，但将反伊斯兰视频和动画视为对自由的滥用，西方国家应通过国内亵渎宗教或仇恨犯罪法予以制裁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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