西方言论自由使伊斯兰世界无法获得亵渎宗教禁令--OIC

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透伊斯坦布尔10月15日电(记者 Tom Heneghan)---伊斯兰会议组织(OIC)秘书长埃克梅勒丁·伊赫桑奥卢(Ekmeleddin Ihsanoglu)表示，西方国家的反对使穆斯林国家不可能获得关於亵渎宗教的禁令，包括反伊斯兰的视频和动画。
伊赫桑奥卢表示，OIC不会再指望获得联合国支持的亵渎宗教禁令，但呼吁各国运用事关伊斯兰宗教的仇恨言论法。
他说：“我们不能说服他们。”OIC从1998年开始尝试获得联合国对亵渎禁令的支持，相关努力持续到2011年。
“欧洲国家不会投票给我们，美国不会投票给我们。”
西方国家将这种图片和材料的出版视为一种言论自由。
一段在美国制作的视频将先知穆罕默德描绘成一个愚蠢的好色之徒，上月在法国还出版了一个讽刺穆罕默德的漫画，这些都直接引发了暴力示威，并促使穆斯林世界重新呼呼制定反对亵渎宗教的全球法律。
伊赫桑奥卢周末在伊斯坦布尔的一场会议上表示，OIC未能在联合国赢得对禁令的支持，也不再会重新启动其外交努力。
他说，OIC尊重言论自由，但将反伊斯兰视频和动画视为对自由的滥用，西方国家应通过国内亵渎宗教或仇恨犯罪法予以制裁。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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