伊朗将追捕亵渎伊斯兰教先知电影的制片人--副总统

伊朗媒体报道称，伊朗第一副总统拉希米称，该国政府将“追捕”亵渎伊斯兰教先知穆罕默德电影短片的制作人。这部制作于美国加利福尼亚州，并发布在视频分享网站YouTube上的视频短片，在穆斯林世界引发了持续一周的暴力抗议。