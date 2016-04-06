“伊斯兰国”发布视频称将发动更多袭击 提及伦敦、柏林和罗马

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透开罗4月5日 - 极端组织“伊斯兰国”周二公布一份视频，称将在西方国家发动更多袭击，特别提到伦敦、柏林和罗马可能成为新的袭击目标。
“昨天是巴黎，今天是布鲁塞尔，真主知道明天会是哪里。可能是伦敦、或柏林、或罗马，”视频中一名“伊斯兰国”成员用英语说，视频中包括之前几次袭击后的画面。
今年3月布鲁塞尔的爆炸案造成31人死亡，去年11月巴黎发生的袭击案造成130人死亡，“伊斯兰国”宣称对这两起事件负责。
视频中出现了伦敦下议院和罗马竞技场的图像。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
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路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。