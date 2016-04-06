“伊斯兰国”发布视频称将发动更多袭击 提及伦敦、柏林和罗马

美国热股：网络流量管理软件商GIGAMON下调季度营收预估，股价崩跌逾27%
路透1月18日 - 网络流量管理软件公司GIGAMON INC 估计其第四季营收低于此前的财测，因在某些领域的产品订单低于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗4月5日 - 极端组织“伊斯兰国”周二公布一份视频，称将在西方国家发动更多袭击，特别提到伦敦、柏林和罗马可能成为新的袭击目标。
“昨天是巴黎，今天是布鲁塞尔，真主知道明天会是哪里。可能是伦敦、或柏林、或罗马，”视频中一名“伊斯兰国”成员用英语说，视频中包括之前几次袭击后的画面。
今年3月布鲁塞尔的爆炸案造成31人死亡，去年11月巴黎发生的袭击案造成130人死亡，“伊斯兰国”宣称对这两起事件负责。
视频中出现了伦敦下议院和罗马竞技场的图像。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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