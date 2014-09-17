“伊斯兰国”支持者警告美国或遭到对等攻击--SITE

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特9月16日 - 监视国际恐怖组织网上活动的情报公司SITE称，一位“伊斯兰国”的支持者警告称，如果美国及其盟国继续军事行动打击该组织，那么他们将会遭到攻击。

美国上周宣布准备将打击该组织的空袭行动扩大到叙利亚境内。这则发布在知名的激进伊斯兰在线论坛Minbar Jihadi Media的信息是“伊斯兰国”支持者对此做出的为数不多的回应之一。

SITE周一晚称，这则信息谴责美国及其盟国“干涉其他人民的事务，”并称这些国家的做法会招致对等的回应。

据SITE称，这则原文为阿拉伯语的信息被翻译后显示：“这将导致美国、与其联盟的国家以及各方面遭到强度相同的对等反应。”

美国已经加大了对“伊斯兰国”的军事回应力度，美国总统奥巴马呼吁建立广泛联盟打击“伊斯兰国”。

“我向每个在针对伊斯兰哈里发国的战争中与美国有牵连或与美国联盟的国家发出严厉警告：他们的国内及国际资产将是合理的目标，”一位名为Amir al-Thul的“伊斯兰国”支持者在信息中说。

这则信息还呼吁美国及其盟国的公众反对政府打击“伊斯兰国”的行动。（完）