奥巴马称美国对“伊斯兰国”武装将毫不留情

美国总统奥巴马宣称，美国向“伊斯兰国”（Islamic State）武装进行空袭的做法不会动摇。这是奥巴马迄今对“伊斯兰国”武装最强烈的表态，之前“伊斯兰国”武装对美国记者弗利（James Foley）实施斩首。美国已对“伊斯兰国”武装的目标发动了许多次空袭，以保护伊拉克雅兹迪族群，并阻止“伊斯兰国”武装控制摩苏尔水坝。图为奥巴马。路透