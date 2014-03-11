伊斯兰激进网站呼吁攻击法国 刺杀奥朗德--SITE

路透阿布扎比3月11日 - 监视国际恐怖组织网上活动的情报公司SITE MonitoringService周一晚间称，伊斯兰激进网站al Minbar Jihadi MediaNetwork制作了一组海报，呼吁对法国发起攻击以及刺杀法国总统奥朗德，以报复法国在马里和中非共和国的政策。

除了帮助马里与伊斯兰教徒作战外，四个月前法国还向以信基督教为主的中非共和国派遣了部队。一年前穆斯林“塞雷卡”反政府武装夺得中非共和国政权，但随后被基督教民兵组织“反巴拉卡”击退。

SITE称，该网站制作了六张海报，作为“法国，我们不会缄默”运动的一部分。

该网站“支持伊斯兰教的媒体战士”设计了海报，访问该网站的用户可以下载和打印这些海报。

法国派往中非共和国的官兵人数大约为2,000名，支持6,000多人的非洲联盟维和行动。

“我们在法国的独狼们，刺杀不值得新任而且犯下罪行的法国总统，让他的被诅咒政府恐慌，炸他们，吓他们，以此来支持中非共和国脆弱的人，”一张海报称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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