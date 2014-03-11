伊斯兰激进网站呼吁攻击法国 刺杀奥朗德--SITE

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透阿布扎比3月11日 - 监视国际恐怖组织网上活动的情报公司SITE MonitoringService周一晚间称，伊斯兰激进网站al Minbar Jihadi MediaNetwork制作了一组海报，呼吁对法国发起攻击以及刺杀法国总统奥朗德，以报复法国在马里和中非共和国的政策。
除了帮助马里与伊斯兰教徒作战外，四个月前法国还向以信基督教为主的中非共和国派遣了部队。一年前穆斯林“塞雷卡”反政府武装夺得中非共和国政权，但随后被基督教民兵组织“反巴拉卡”击退。
SITE称，该网站制作了六张海报，作为“法国，我们不会缄默”运动的一部分。
该网站“支持伊斯兰教的媒体战士”设计了海报，访问该网站的用户可以下载和打印这些海报。
法国派往中非共和国的官兵人数大约为2,000名，支持6,000多人的非洲联盟维和行动。
“我们在法国的独狼们，刺杀不值得新任而且犯下罪行的法国总统，让他的被诅咒政府恐慌，炸他们，吓他们，以此来支持中非共和国脆弱的人，”一张海报称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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