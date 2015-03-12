“伊斯兰国”称澳洲青年在伊拉克发动自杀式袭击后身亡

路透悉尼3月12日（记者 Colin Packham） - 澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）周四称，“伊斯兰国”声称一名加入该组织的澳大利亚青年在伊拉克进行自杀式袭击后身亡，澳大利亚正在对此进行确认。

“伊斯兰国”周三公布照片，声称是Abu Abdullah al-Australi在对伊拉克城市拉马迪发动自杀式袭击前的照片。澳大利亚媒体近期报导称，Abu Abdullah al-Australi是18岁澳大利亚人Jake Bilardi的化名。

“伊斯兰国”还公布了看起来像是爆炸的多张照片。

“我证实澳大利亚政府目前正寻求独立确认18岁墨尔本青年Jake Bilardi在中东的自杀式炸弹袭击中丧生的报导，”毕晓普在珀斯对记者说道。

澳大利亚广播公司周四报导称，Bilardi前往叙利亚前，家中留有自制爆炸装置。毕晓普拒绝对该报导进行评论。

毕晓普指出，澳大利亚安全部队认为90名澳大利亚公民加入了“伊斯兰国”，20人据信已经死亡。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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