“伊斯兰国”称澳洲青年在伊拉克发动自杀式袭击后身亡

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月12日 - 澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）周四称，“伊斯兰国”声称一名加入该组织的澳大利亚青年在伊拉克进行自杀式袭击后身亡，澳大利亚正在对此进行确认。
“伊斯兰国”周三公布照片，声称是Abu Abdullah al-Australi在对伊拉克城市拉马迪发动自杀式袭击前的照片。澳大利亚媒体近期报道称，Abu Abdullah al-Australi是18岁澳大利亚人Jake Bilardi的化名。
“伊斯兰国”还公布了看起来像是爆炸的多张照片。
“我证实澳大利亚政府目前正寻求独立确认18岁墨尔本青年Jake Bilardi在中东的自杀式炸弹袭击中丧生的报道，”毕晓普在珀斯对记者说道。
澳大利亚广播公司周四报道称，Bilardi前往叙利亚前，家中留有自制爆炸装置。毕晓普拒绝对该报道进行评论。
毕晓普指出，澳大利亚安全部队认为90名澳大利亚公民加入了“伊斯兰国”，20人据信已经死亡。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率