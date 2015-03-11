新疆书记张春贤称中国有极端分子参加“伊斯兰国”

路透北京3月10日（记者 Michael Martina） - 新疆自治区党委书记张春贤周二称，中国有极端分子参加“伊斯兰国”组织，当局已经打掉从海外归来的团伙。他还表示，未公布一些暴恐案件的原因是考虑到更广大人民的安全。

官方媒体去年12月称，约300名中国极端分子加入了“伊斯兰国”，但官员们对威胁的程度措辞含糊。

张春贤在两会期间表示，认为新疆有极端分子加入“伊斯兰国”组织。“相信新疆有极端分子参与了IS组织，我想这更说明了世界上极端势力不容忽视，新疆也不会置身事外，因为我们也是受到了这种影响。”

张春贤指出，在最近破获的暴恐案件中，有被捕人员是直接从战场回来的。

他表示，为了破案、减少人员伤亡以及确保安全，有时必须对一些事情保密一段时间。

张春贤表示，新疆为稳定和发展付出了巨大代价，“新疆付出了极大的代价，这个代价如果用数字来量化的话，新疆的公安干警是内地公安干警牺牲率的5.4倍。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。