新疆书记张春贤称中国有极端分子参加“伊斯兰国”

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京3月10日（记者 Michael Martina） - 新疆自治区党委书记张春贤周二称，中国有极端分子参加“伊斯兰国”组织，当局已经打掉从海外归来的团伙。他还表示，未公布一些暴恐案件的原因是考虑到更广大人民的安全。
官方媒体去年12月称，约300名中国极端分子加入了“伊斯兰国”，但官员们对威胁的程度措辞含糊。
张春贤在两会期间表示，认为新疆有极端分子加入“伊斯兰国”组织。“相信新疆有极端分子参与了IS组织，我想这更说明了世界上极端势力不容忽视，新疆也不会置身事外，因为我们也是受到了这种影响。”
张春贤指出，在最近破获的暴恐案件中，有被捕人员是直接从战场回来的。
他表示，为了破案、减少人员伤亡以及确保安全，有时必须对一些事情保密一段时间。
张春贤表示，新疆为稳定和发展付出了巨大代价，“新疆付出了极大的代价，这个代价如果用数字来量化的话，新疆的公安干警是内地公安干警牺牲率的5.4倍。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。