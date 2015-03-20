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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 10:09 BJT

国际刑事法院应以种族灭绝和战争罪起诉“伊斯兰国”--联合国

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦3月19日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权办公室周四称，“伊斯兰国”武装分子可能对伊拉克雅兹迪人构成了种族灭绝罪，还可能犯有反人类罪和针对包括儿童在内平民的战争罪行。

该办公室基于对100多名自称受害者和目击者的采访形成的报告，敦促联合国安理会将这一情况转至国际刑事法院，将犯罪者绳之以法。

报告还指出，伊拉克政府军及其附属民兵在打击行动中“可能犯下了一些战争罪行”。

“伊斯兰国”占领伊拉克北部大片领土后，联合国人权委员会去年9月开始调查。

报告称，发现了“指向种族灭绝、反人类罪和战争罪行的信息”，安理会应“考虑将伊拉克的情况反映给国际刑事法院”。

存在“伊斯兰国”攻击雅兹迪人、基督徒和其他少数民族的明显模式。

联合国调查员还指出，“伊斯兰国”涉嫌去年9月在安巴尔省与伊拉克政府军战斗时使用氯气，这是一种被禁止的化学武器。

联合国调查人员表示，伊拉克政府军被“广泛指控”国际法规定禁用的集束炸弹，但对此仍需做进一步调查。（完）
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