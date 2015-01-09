伊斯兰国称巴黎枪击案袭击者为“圣战英雄”

SITE Intelligence Group称，伊斯兰国在其每日音频简报中表扬了这些枪手。该简报周四在Twitter和众多圣战相关论坛传播开来。

“我们的简报从法国的事件开始。圣战英雄杀掉了12个记者，并打伤了其他10个在《查理周刊》工作的人，这是对我们的先知穆罕默德的支持，希望安拉的和平和祝福降临在他身上，”上述音频简报称。（完）