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时事要闻 | 2015年 1月 9日 星期五 17:40 BJT

伊斯兰国称巴黎枪击案袭击者为“圣战英雄”

路透迪拜1月9日 - 一个观察组织周五称，伊斯兰国表扬本周对《查理周刊》巴黎总部发动袭击的枪手是“圣战英雄”。

SITE Intelligence Group称，伊斯兰国在其每日音频简报中表扬了这些枪手。该简报周四在Twitter和众多圣战相关论坛传播开来。

“我们的简报从法国的事件开始。圣战英雄杀掉了12个记者，并打伤了其他10个在《查理周刊》工作的人，这是对我们的先知穆罕默德的支持，希望安拉的和平和祝福降临在他身上，”上述音频简报称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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