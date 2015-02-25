“伊斯兰国”武装利用社交媒体吸引英国穆斯林女性--智库

路透伦敦2月23日（记者 Kieran Guilbert） - 英国反极端主义组织奎利姆智库（Quilliam Foundation）周一称，“伊斯兰国”武装利用社交媒体和冒险承诺吸引英国穆斯林女性加入。警方正试图追踪三名据信前往叙利亚的伦敦女学生。

这三名女学生中，两名15岁，一名16岁，上周离开位于伦敦东部的家，乘坐土耳其航空班机抵达伊斯坦布尔，没有通知家人。

奎利姆智库指出，“伊斯兰国”武装竭力使用Twitter、Ask.fm和Facebook等网站，让年轻女性相信加入“伊斯兰国”武装是她们道义上的责任。

奎利姆智库董事总经理Haras Rafiq表示，对于英国保守的穆斯林家庭女性来说，提供“做出一番事业”机会的信息可能具有吸引力。这些女性可能无法拥有与穆斯林男性一样的机会。

“很多女性被禁止外出或是做某些事情，”Rafiq对汤森路透基金会说道。

“她们上网的时候会成为赋权信息的目标……‘来吧，做出你的贡献……抵制西方价值观，你在那里永远得不到你想要的’。”

奎利姆智库估计约有600人从英国前往叙利亚和伊拉克加入战斗，其中约10%为女性，大多数都加入了“伊斯兰国”武装。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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