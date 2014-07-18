以色列对加沙地带发起地面攻势

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透加沙/耶路撒冷7月18日 - 以色列周五对加沙地带发起地面攻势，此前连续10天海空两路炮轰未能有效制止激进分子的火箭袭击后，以方加大了进攻力度。以方的攻势已经导致不少平民丧生。
以色列方面暗示，这次打击限定范围，目标是武装分子挖掘的地道。以方还称，无意推翻加沙地带的主要伊斯兰组织哈马斯。
周五凌晨，爆炸引起的火光照亮加沙上空，加沙几个地区的居民称，他们看到少量以色列坦克越过边境进入加沙。加沙地带人口稠密，居住着180万名巴勒斯坦人。
以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)办公室周四晚间发布的声明称，他已经下令摧毁激进分子用来潜入和攻击以色列的地道。
以色列军方发言人称，以方没有推翻哈马斯的意图。
哈马斯发言人Sami Abu Zuhri以蔑视态度对以色列的进攻声明作出回应。他对路透表示：“我们警告内塔尼亚胡，采取这么愚蠢的行动，要小心随之而来的可怕后果。”
以色列上次对加沙地带发起大规模进攻是在2008年底至2009年初，持续三周的战争夺走了1,400名巴勒斯坦人和13名以色列人的生命。
以色列没有宣布新攻势的时间框架，以方的进攻持续时间和密集度将取决于平民死伤的数量，因为这很有可能使国际方面加大停火的压力。(完)
(编译 白云; 审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)