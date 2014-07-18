以色列对加沙地带发起地面攻势

路透加沙/耶路撒冷7月18日 - 以色列周五对加沙地带发起地面攻势，此前连续10天海空两路炮轰未能有效制止激进分子的火箭袭击后，以方加大了进攻力度。以方的攻势已经导致不少平民丧生。

以色列方面暗示，这次打击限定范围，目标是武装分子挖掘的地道。以方还称，无意推翻加沙地带的主要伊斯兰组织哈马斯。

周五凌晨，爆炸引起的火光照亮加沙上空，加沙几个地区的居民称，他们看到少量以色列坦克越过边境进入加沙。加沙地带人口稠密，居住着180万名巴勒斯坦人。

以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)办公室周四晚间发布的声明称，他已经下令摧毁激进分子用来潜入和攻击以色列的地道。

以色列军方发言人称，以方没有推翻哈马斯的意图。

哈马斯发言人Sami Abu Zuhri以蔑视态度对以色列的进攻声明作出回应。他对路透表示：“我们警告内塔尼亚胡，采取这么愚蠢的行动，要小心随之而来的可怕后果。”

以色列上次对加沙地带发起大规模进攻是在2008年底至2009年初，持续三周的战争夺走了1,400名巴勒斯坦人和13名以色列人的生命。

以色列没有宣布新攻势的时间框架，以方的进攻持续时间和密集度将取决于平民死伤的数量，因为这很有可能使国际方面加大停火的压力。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)

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