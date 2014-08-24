以色列周日空袭造成加沙两人丧生--巴勒斯坦官员

路透加沙8月24日 - 巴勒斯坦卫生部官员称，以色列周日早间的空袭造成加沙城一辆摩托车上的两人丧生。这是双方持续数周冲突的最新伤亡事件。冲突似乎没有缓解的迹象。

以色列军方还没有对这次空袭做出评论，目前不清楚这两名遇难者是否与巴方军事人员有关。

周六埃及呼吁双方停止敌意行动并恢复谈判，最近一次停火在周二以失败告终。

巴方卫生部官员称，加沙地区有2,085人丧生，其中多数是平民。以色列方面有64名军人和四名平民丧生。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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