以色列周日空袭造成加沙两人丧生--巴勒斯坦官员

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透加沙8月24日 - 巴勒斯坦卫生部官员称，以色列周日早间的空袭造成加沙城一辆摩托车上的两人丧生。这是双方持续数周冲突的最新伤亡事件。冲突似乎没有缓解的迹象。
以色列军方还没有对这次空袭做出评论，目前不清楚这两名遇难者是否与巴方军事人员有关。
周六埃及呼吁双方停止敌意行动并恢复谈判，最近一次停火在周二以失败告终。
巴方卫生部官员称，加沙地区有2,085人丧生，其中多数是平民。以色列方面有64名军人和四名平民丧生。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：