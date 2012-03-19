以色列向中国阐明对伊立场 暗示或先发制人

路透北京3月16日电（记者 Sui-Lee Wee）---以色列16日向中国表达对伊朗核项目的忧虑，暗示该国可能先发制人打击伊朗。中国多次呼吁通过外交途径解决伊朗核问题。

中国与伊朗有着密切的能源和贸易关系，一直反对向伊朗实施单边制裁，并敦促通过协商解决该国核问题。

伊朗坚称其核能项目绝非用於军事，并一再表示不会屈于外部压力放弃核项目。

以色列外交部长利伯曼（Avigdor Lieberman）访问中国时向记者表示：“对我们来说，向中国合作夥伴解释我们的立场非常重要。”

他说：“向中国阐明我们的立场很重要，希望他们（中国）能理解我们的忧虑和问题。”他并表示以色列会继续与中国对话。

以色列对伊朗核问题言辞日益激烈，该国表示，若伊朗不顾外界压力持续进行核项目，不管有无美国支持都将采取军事行动。

外界愈发相信，对於以色列所认为的威胁其存在的伊朗核设施，以色列可能采取某种形式的打击措施。

利伯曼称：“我们更希望国际社会通过对话、六国会谈及制裁等方式解决伊朗问题。”

“但要是这些方式行不通，我认为我们有权保护和扞卫自己。正如我所言，我们保留各种选择，”他补充说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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