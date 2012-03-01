以色列将对华出售3亿美元水利技术

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透耶路撒冷2月29日电---以色列财政部发表声明称，以色列与中国周三签署协议，将对中国出售价值3亿美元的农业水利技术。
双方在以色列财政部长斯坦尼茨（Yuval Steinitz）访华期间，在北京签署了上述协议。
以色列是水利技术产品的全球领袖，拥有先进的滴灌技术，该技术专门针对中东乾旱环境设计。上述声明中并未透露任何相关公司或技术的细节。
由於以色列两大贸易合作夥伴欧洲与美国经济放缓，以色列近年来提高了对华出口。
斯坦尼茨在声明中称：“以色列认为，加深中以经贸关系，对两国均是非常重要的战略目标。”
声明还称，中以官员讨论了以色列天然气对华出口可能。中国财政部长谢旭人称，双方将很快进行谈判。但声明并未提供更多细节。
过去三年，以色列发现了数个巨大的离岸天然气资源，能确保数十年的能源独立，甚至让以色列成为天然气出口国，不过首个气田将於2013年第二季度上线。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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