以色列将对华出售3亿美元水利技术

路透耶路撒冷2月29日电---以色列财政部发表声明称，以色列与中国周三签署协议，将对中国出售价值3亿美元的农业水利技术。

双方在以色列财政部长斯坦尼茨（Yuval Steinitz）访华期间，在北京签署了上述协议。

以色列是水利技术产品的全球领袖，拥有先进的滴灌技术，该技术专门针对中东乾旱环境设计。上述声明中并未透露任何相关公司或技术的细节。

由於以色列两大贸易合作夥伴欧洲与美国经济放缓，以色列近年来提高了对华出口。

斯坦尼茨在声明中称：“以色列认为，加深中以经贸关系，对两国均是非常重要的战略目标。”

声明还称，中以官员讨论了以色列天然气对华出口可能。中国财政部长谢旭人称，双方将很快进行谈判。但声明并未提供更多细节。

过去三年，以色列发现了数个巨大的离岸天然气资源，能确保数十年的能源独立，甚至让以色列成为天然气出口国，不过首个气田将於2013年第二季度上线。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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