以色列外交人员罢工 驻外大使馆将全部关闭

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷3月23日 - 以色列官员表示，因工资纠纷升级，以色列外交人员周日发起了前所未有的罢工，将迫使以色列驻全球各国大使馆悉数关闭。

这一行动已然威胁到教皇方济各(Pope Francis)5月对以色列的访问计划。薪资谈判破裂影响到外交工作效率，已有25起外国官员的访问计划受阻。

为实现全面罢工，外交人员将停止海外102个使团的工作，令以色列与其他国家及联合国的外交工作多数陷入停顿。这也是自1948年以色列建国以来，外交人员发起的首次全面罢工。

以色列外交部发言人Yigal Palmor表示：“我们正彻底关闭外交部和驻外使领馆。这是前所未有的。”

另一位外交部官员对路透表示：“眼下，外交部已不复存在。现在连提交投诉都不可能。”

以色列外长利伯曼(Lieberman Called)称罢工是“不负责任的”，是“一个不幸的决定”。

“我们应采取一切可能的措施最大程度地降低此事对国家和公民带来的损失。”

外交人员表示，罢工并无固定期限。此次罢工涉及大约1,200名外交服务人员。（完）