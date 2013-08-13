以色列称在西奈半岛附近拦截了一枚火箭弹

路透耶路撒冷8月13日 - 以色列军方官员称，该国周二早些时候在埃及西奈半岛附近拦截了一枚火箭弹，该火箭弹在以色列南部城市埃拉特（Eilat）上空爆炸。

目击者和以色列媒体称，这起事没有造成损失和伤亡，但爆炸声响彻夜空，埃拉特市还拉响了空袭警报。

以色列Ynet网站称，这是以色列“铁穹”（Iron Dome）拦截系统首次击落向埃拉特发射的火箭弹。

以色列军方官员拒绝透露这枚火箭弹是从何处发射的。

以色列上周四曾短暂关闭埃拉特机场，原因是该机场受到西奈半岛武装分子的威胁。

埃及前总统穆巴拉克2011年被赶下台，西奈半岛暴力冲突重新抬头，而上月埃及穆斯林兄弟会领袖穆尔西被剥夺总统职权后，暴力事件在西奈半岛再次增加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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