以色列称在西奈半岛附近拦截了一枚火箭弹

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透耶路撒冷8月13日 - 以色列军方官员称，该国周二早些时候在埃及西奈半岛附近拦截了一枚火箭弹，该火箭弹在以色列南部城市埃拉特（Eilat）上空爆炸。
目击者和以色列媒体称，这起事没有造成损失和伤亡，但爆炸声响彻夜空，埃拉特市还拉响了空袭警报。
以色列Ynet网站称，这是以色列“铁穹”（Iron Dome）拦截系统首次击落向埃拉特发射的火箭弹。
以色列军方官员拒绝透露这枚火箭弹是从何处发射的。
以色列上周四曾短暂关闭埃拉特机场，原因是该机场受到西奈半岛武装分子的威胁。
埃及前总统穆巴拉克2011年被赶下台，西奈半岛暴力冲突重新抬头，而上月埃及穆斯林兄弟会领袖穆尔西被剥夺总统职权后，暴力事件在西奈半岛再次增加。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。