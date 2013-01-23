英国称巴以两国解决方案前景堪忧

路透伦敦1月22日 - 英国外交大臣黑格周二称，由于以色列在占领区扩建犹太人定居点，依靠以色列与巴勒斯坦两国推出和平解决方案几乎已无前景可言，并警告以色列正在失去国际社会的支持。

黑格发表上述言论时，以色列议会刚选举可能持强硬立场的右翼政府，该政府将热衷于扩建在占领区的犹太人定居点，而不是寻求和平。

“我希望，不论以色列出现什么样的政府……都能意识到我们正在接近实现此类解决方案的最后机会，”黑格在英国议会说道。

“我谴责以色列近期决定扩建犹太人定居点的做法。我经常向以色列领导人强调，我方十分担心以色列的犹太人定居点政策不仅导致其正在失去国际社会的支持，还会令两国解决方案成为不可能实现的方案，”他说。

2010年，巴勒斯坦反对继续兴建犹太人定居点，导致巴以和谈就此陷入僵局。以色列总理内塔尼亚胡曾要求巴方在不设前提条件的情况重返谈判。

黑格称，鉴于以色列议会选举将产生新的政府，加上美国总统奥巴马已开启第二任任期，2013年对巴以和平进程而言是至关重要的一年。

“如果我们在接下来一年未取得进展，外界就会愈发认为两国解决方案不可能实现，”黑格说。他还称，以色列和巴勒斯坦都应无条件重返谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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