英国称巴以两国解决方案前景堪忧

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月22日 - 英国外交大臣黑格周二称，由于以色列在占领区扩建犹太人定居点，依靠以色列与巴勒斯坦两国推出和平解决方案几乎已无前景可言，并警告以色列正在失去国际社会的支持。
黑格发表上述言论时，以色列议会刚选举可能持强硬立场的右翼政府，该政府将热衷于扩建在占领区的犹太人定居点，而不是寻求和平。
“我希望，不论以色列出现什么样的政府……都能意识到我们正在接近实现此类解决方案的最后机会，”黑格在英国议会说道。
“我谴责以色列近期决定扩建犹太人定居点的做法。我经常向以色列领导人强调，我方十分担心以色列的犹太人定居点政策不仅导致其正在失去国际社会的支持，还会令两国解决方案成为不可能实现的方案，”他说。
2010年，巴勒斯坦反对继续兴建犹太人定居点，导致巴以和谈就此陷入僵局。以色列总理内塔尼亚胡曾要求巴方在不设前提条件的情况重返谈判。
黑格称，鉴于以色列议会选举将产生新的政府，加上美国总统奥巴马已开启第二任任期，2013年对巴以和平进程而言是至关重要的一年。
“如果我们在接下来一年未取得进展，外界就会愈发认为两国解决方案不可能实现，”黑格说。他还称，以色列和巴勒斯坦都应无条件重返谈判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)