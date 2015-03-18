内塔尼亚胡宣布赢得以色列议会选举胜利

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透耶路撒冷3月18日（记者 Jeffrey Heller/Dan Williams） - 以色列总理内塔尼亚胡宣布在议会选举中获胜，此前的出口民调显示，在他放弃与巴勒斯坦国进行谈判的承诺后，他所在的利库德集团得票数超过了一度领先的中左翼竞争者。
但未来的联合组阁谈判仍会很艰难。他的主要反对者、中左翼的犹太复国主义者联盟领导人赫尔左克（Isaac Herzog）表示，“一切都还未定”，他已经与各党派领导人讨论了组阁问题。
就在犹太复国主义者联盟似将击败内塔尼亚胡领导的利库德集团之时，周二晚些时候的出口民调显示，两党仍势均力敌。内塔尼亚胡的组阁道路可能更顺利些，这将令其成为以色列在位时间最长的领导人。
他在激烈选战的最后几天里积极争取极端民族主义者的选票，成功实现逆转，这个策略可能加深他与白宫之间的不和，至少在奥巴马作为美国领导人期间会是如此。
Channel 2电视台进行的出口民调显示，利库德集团在议会120个席位中赢得28席，犹太复国主义者联盟获得27席。Channel 10在选举结束几小时后修正了调查结果，两党席次分别为27和26席。Channel 1的结果显示两党均获得27席。
最终结果预计要等到周三早间。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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