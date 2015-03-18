内塔尼亚胡宣布赢得以色列议会选举胜利

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷3月18日 - 以色列总理内塔尼亚胡（纳坦亚胡）宣布在议会选举中获胜，此前的出口民调显示，在他放弃与巴勒斯坦国进行谈判的承诺后，他所在的利库德集团得票数超过了一度领先的中左翼竞争者。
但未来的联合组阁谈判仍会很艰难。他的主要反对者、中左翼的犹太复国主义者联盟领导人赫尔左克（Isaac Herzog）表示，“一切都还未定”，他已经与各党派领导人讨论了组阁问题。
就在犹太复国主义者联盟似将击败内塔尼亚胡领导的利库德集团之时，周二晚些时候的出口民调显示，两党仍势均力敌。内塔尼亚胡的组阁道路可能更顺利些，这将令其成为以色列在位时间最长的领导人。
他在激烈选战的最后几天里积极争取极端民族主义者的选票，成功实现逆转，这个策略可能加深他与白宫之间的不和，至少在奥巴马作为美国领导人期间会是如此。
Channel 2电视台进行的出口民调显示，利库德集团在议会120个席位中赢得28席，犹太复国主义者联盟获得27席。Channel 10在选举结束几小时后修正了调查结果，两党席次分别为27和26席。Channel 1的结果显示两党均获得27席。
最终结果预计要等到周三早间。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(