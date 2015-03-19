伊朗称以色列政治党派无差别 都是侵略者

路透瑞士洛桑3月18日 - 伊朗迈赫尔通讯社报导称，伊朗外交部周三称以色列的政治党派没有差别，他们都是侵略者。此前内塔尼亚胡所领导的利库德集团在以色列的大选中获胜。

内塔尼亚胡本月曾警告美国政府称，该国与伊朗就其核项目正在谈判的是一项“糟糕协议”。

美国及其盟国怀疑伊朗寻求制造核武器。伊朗称其核项目仅用于和平目的，但以色列认为伊朗的核项目对其存在构成威胁，拒绝排除采取军事行动的可能性。

根据迈赫尔报导，伊朗外交部发言人Marizeh Afkham在德黑兰的一个新闻发布会上对记者说：“对于我们而言，以色列的政治党派没有差别，他们本质上都是侵略者。”

伊朗自1979年伊斯兰革命以来就一直拒绝承认以色列。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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