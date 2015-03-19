伊朗称以色列政治党派无差别，都是侵略者

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士洛桑3月18日 - 伊朗迈赫尔通讯社报导称，伊朗外交部周三称以色列的政治党派没有差别，他们都是侵略者。此前内塔尼亚胡所领导的利库德集团在以色列的大选中获胜。
内塔尼亚胡本月曾警告美国政府称，该国与伊朗就其核项目正在谈判的是一项“糟糕协议”。
美国及其盟国怀疑伊朗寻求制造核武器。伊朗称其核项目仅用于和平目的，但以色列认为伊朗的核项目对其存在构成威胁，拒绝排除采取军事行动的可能性。
根据迈赫尔报导，伊朗外交部发言人Marizeh Afkham在德黑兰的一个新闻发布会上对记者说：“对于我们而言，以色列的政治党派没有差别，他们本质上都是侵略者。”
伊朗自1979年伊斯兰革命以来就一直拒绝承认以色列。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券