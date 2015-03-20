内塔尼亚胡否认放弃支持巴勒斯坦建国

路透华盛顿3月19日（记者 Matt Spetalnick/Doina Chiacu） - 以色列总理内塔尼亚胡周四否认放弃支持巴勒斯坦建国的承诺，对其选举前发表的有关导致美以分歧深化的言论予以淡化。

但白宫并不为之所动，对内塔尼亚胡提出批评，还释出美国政府可能重新考虑持续数十年的保护以色列免受联合国压力政策的信号。

白宫警告称，奥巴马政府将“重新评估”其中东外交战略，关注内塔尼亚胡新执政联盟的构成，以色列将面临此事的“后果”。

“他放弃了以色列以前所做的支持‘巴以两国’解决方案的承诺，”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）对记者说。“这……导致美国评估我们正在前行的道路。”

白宫称，奥巴马周二致电祝贺内塔尼亚胡再度当选，并且借机重申了美方对“两国方案”的长期承诺。

白宫还称，奥巴马还对内塔尼亚胡称他重视美以密切的安全合作伙伴关系，而且两国以往也同意继续就“推进解决巴以冲突的艰难路径”进行磋商。

“我没有改变我的政策，我从来都没有收回过我六年前在巴尔伊兰大学有关呼吁建立一个非军事化的、承认以色列的巴勒斯坦国的言论，”内塔尼亚胡对MSNBC说，这是他自选举获胜以来首次接受美国电视台采访。

“发生变化的是现实情况，”内塔尼亚胡指的是巴勒斯坦当局拒绝承认以色列是犹太人的故土以及哈马斯武装组织依然控制着加沙地带的情况。

（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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