内塔尼亚胡否认放弃支持巴勒斯坦建国

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月19日 - 以色列总理内塔尼亚胡周四否认放弃支持巴勒斯坦建国的承诺，对其选举前发表的有关导致美以分歧深化的言论予以淡化。
但白宫并不为之所动，对内塔尼亚胡提出批评，还释出美国政府可能重新考虑持续数十年的保护以色列免受联合国压力政策的信号。
白宫警告称，奥巴马政府将“重新评估”其中东外交战略，关注内塔尼亚胡新执政联盟的构成，以色列将面临此事的“后果”。
“他放弃了以色列以前所做的支持‘巴以两国’解决方案的承诺，”白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）对记者说。“这……导致美国评估我们正在前行的道路。”
白宫称，奥巴马周二致电祝贺内塔尼亚胡再度当选，并且借机重申了美方对“两国方案”的长期承诺。
白宫还称，奥巴马还对内塔尼亚胡称他重视美以密切的安全合作伙伴关系，而且两国以往也同意继续就“推进解决巴以冲突的艰难路径”进行磋商。
“我没有改变我的政策，我从来都没有收回过我六年前在巴尔伊兰大学有关呼吁建立一个非军事化的、承认以色列的巴勒斯坦国的言论，”内塔尼亚胡对MSNBC说，这是他自选举获胜以来首次接受美国电视台采访。
“发生变化的是现实情况，”内塔尼亚胡指的是巴勒斯坦当局拒绝承认以色列是犹太人的故土以及哈马斯武装组织依然控制着加沙地带的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率