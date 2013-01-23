内塔尼亚胡宣布赢得以色列议会选举

路透耶路撒冷1月22日（记者 Alistair Lyon） - 鹰派以色列总理内塔尼亚胡周二宣布获得议会选举胜利，不过得票意外下降。

民调显示，内塔尼亚胡领导的利库德集团将在议会中获得31个席位，较上届议会减少11席，但仍为第一大政党。以色列议会共有120个席位。

三家当地广播公司编制的上述民调结果若正确，内塔尼亚胡将获得第三个任期。他预计将领导强硬的执政联盟在占领区扩大犹太人定居点。

本次议会选举表明内塔尼亚胡的影响力下滑，这将导致组建占议会稳定多数的执政联盟变得更加复杂。他曾表示议会选举时间没必要这么早。

内塔尼亚胡在竞选期间承诺，一旦获胜将专注于解决伊朗核问题，并将搁置巴勒斯坦问题。

民调显示，右翼政党共计获得61-62个议会席位，而中左翼政党共计获得58-59个席位。

“民调结果清楚地显示，以色列人民决定希望由我继续担任总理，并组建尽可能广泛的政府，”内塔尼亚胡在他的Facebook页面上写道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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