以色列央行前总裁费舍尔获征询出任下届美联储副主席--消息

路透耶路撒冷12月11日 - 据知情消息人士周三透露，甫于6月卸下以色列央行八年总裁职位的费舍尔(Stanley Fischer)已接获征询，在叶伦接下美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席后出任下届副主席。

现年70岁的费舍尔是全球备受推崇的知名货币经济学家之一。在麻省理工学院任教期间，他曾教过现任美联储主席伯南克和欧洲央行总裁德拉吉。

目前担任美联储副主席的叶伦料在下周获得美国参议院的批准，在明年1月伯南克任期届满后接任美联储主席一职。

若美籍以色列人费舍尔接受白宫提供的职位，也还有待美国参议院的批准。这位不愿具名的消息人士称，“费舍尔已获得邀约”。

白宫拒绝对此置评。美联储发言人称，白宫负责提名事宜。

费舍尔曾任世界银行和国际货币基金组织(IMF)高层，外界认为他领导以色列以最小的损失度过全球经济危机。对美联储而言，他可以提供局外人的新鲜观点，并且会带来一些政策连续性。

他“很难被简单地定义为‘鹰派’或‘鸽派’，因为他对各种辩论议题都采取平衡的、学术的方式，”Jefferies分析师Thomas Simons表示。

“但是，由于他(费舍尔)在帮助伯南克形成货币经济观点方面起到重要作用，因此在这个过渡时期让他任职美联储能带来一些连续性。”

费舍尔若担任美联储副主席，则会成为制定货币政策的强有力推手。从2010年起担任美联储副主席的叶伦，就是促使美联储去年采纳通胀目标的主要推动力量。而采纳通胀目标是美联储的一个重要政策里程碑。

在11月8日举行的IMF经济论坛上，费舍尔称他对美联储非常规政策的效果非常有信心。

“很难做出这些非常规举措会无效的结论，”费舍尔谈及购买债券之举时说。

“这些举措看起来有效果，他们通过向流动性干涸的市场提供流动性，或者改变除了央行利率之外的其他利率...来发挥效用，”他在小组讨论中说，出席是次讨论的包括伯南克等人。

彭博和以色列Channel 2电视频道稍早报导称，费舍尔最可能成为美联储副主席。(完)

(编译 李爽/杜明霞；审校 张明钧/侯向明)

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