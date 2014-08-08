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时事要闻 | 2014年 8月 8日 星期五 17:40 BJT

以色列拒绝进行停战谈判 加沙一儿童在空袭中身亡

路透耶路撒冷/加沙8月8日 - 以色列一位政府官员周五称，只要武装分子还继续发射火箭弹，以方将不会与巴勒斯坦就展延加沙停战协议进行谈判。

巴方医疗官员称，加沙地带又有一名巴勒斯坦人死亡。停火局面稍早打破，在以色列对加沙市一座清真寺的附近发动空袭后，一名儿童身亡，另有六人受伤。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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