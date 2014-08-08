以色列拒绝进行停战谈判 加沙一儿童在空袭中身亡

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透耶路撒冷/加沙8月8日 - 以色列一位政府官员周五称，只要武装分子还继续发射火箭弹，以方将不会与巴勒斯坦就展延加沙停战协议进行谈判。
巴方医疗官员称，加沙地带又有一名巴勒斯坦人死亡。停火局面稍早打破，在以色列对加沙市一座清真寺的附近发动空袭后，一名儿童身亡，另有六人受伤。(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。