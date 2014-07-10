以色列发动空袭 加沙爆发2012年来最严重冲突

路透加萨/耶路撒冷7月9日 - 以色列周三对加萨走廊(加沙地带)发动空袭，每隔数分钟就发起一次，而巴勒斯坦民兵也不断向以色列中心地带发动攻击。巴方官员称，在这场越演越烈的冲突中，哈玛斯组织占据主导的加萨走廊至少已有53人丧生。

位于以色列特拉维夫的铁穹(Iron Dome)防御系统连续第二天对空发射飞弹以拦截火箭弹。巴方部分火箭弹还瞄准了距离加萨约80公里的以色列Dimona核电厂，但不是被拦截就是落在空旷地区。

伴随着“伟哉真主”(Allahu akbar)的呼声，加萨走廊的巴勒斯坦人目视着火箭划破天际飞向以色列，这些攻击行动可能让伊斯兰哈玛斯组织的支持度上升；该组织目前与埃及军方支持的政府存有嫌隙，因而面临严重的经济困难。

武装分子表示，已用本地产M-75长距离火箭弹瞄准迪莫纳(Dimona)。这个荒凉小镇拥有一座核反应堆，外界普遍认为该地在原子能武器研制扮演某种角色。以色列军方称铁穹拦截了一枚火箭弹，另外两枚则未造成损害。目前还不清楚这些炮弹有多接近迪莫纳及核反应堆。

火箭弹还瞄准了沿海城市特拉维夫及南部靠近加沙地区的社区。自周二以色列加大防御以来射程最远的一次袭击中，一枚火箭弹落在了加萨以北115公里(70英里)的Zichron Yaakov镇附近。

医院主管表示，在这两天战斗中丧生的53名巴勒斯坦人中，至少有45位平民，其中包括12名儿童，此外还有超过340人受伤。

目前没有以色列人丧生或受重伤的报告。军方周三称，除了铁穹拦截的14枚火箭弹外，有48枚火箭弹落在了以色列境内。

加萨城内频现空袭爆炸声，主要购物街几乎不见人影。当地居民称周三发生了数百次攻击。

以色列军队表示，他们对550个哈马斯据点进行了轰炸，包括60个火箭发射装置和11处高级哈马斯成员的住所。他们声称这些住所是指挥中心。

据医院工作人员称，在以色列最新发起的空袭中，一辆车身带有“TV”标示，属于一加萨网站的媒体用车成为他们的目标，司机遇害；在对加萨地带南部汗尤尼斯一处咖啡馆的轰炸中，另有四人身亡；加萨中部则有一名37岁的男子被杀害。

巴勒斯坦官员称，至少有25栋房屋被毁或遭破坏，但这些房屋并非都属于激进分子。

这次交火是2012年八日战争以来，以色列与加萨激进分子之间最严重的冲突。暴力冲突开始升级起因于三周前约旦河西岸有三名犹太学生遭绑架遇害。一周后，又有一名巴勒斯坦少年被绑架，而后在耶路撒冷被杀害。(完)

(编译 张明钧/许娜/白云; 审校 郑茵/李婷仪)

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