加沙激战继续 克里称停火斡旋取得进展

路透加沙/耶路撒冷7月23日 - 加沙激战周三继续。美国国务卿克里称，争取以色列与哈玛斯停火的斡旋取得一些进展。

因加沙地带的火箭弹构成威胁，美国连续第二天禁止美国航班飞往特拉维夫，许多其他国际航空公司也停飞该地。这对以色列经济和形象是一个打击。

哈玛斯政治领袖梅沙尔(Khaled Meshaal)在卡塔尔发表讲话，表示支持人道主义停火，但只有缓和加沙地带居民的困境才会接受停火。

联合国人权事务高级专员Navi Pillay表示，以色列在加沙“很可能”犯下了战争罪，这番言论加剧了以色列的压力。加沙冲突已导致687名巴勒斯坦人死亡，其中大多是平民。

她还谴责哈玛斯肆意发射火箭炮的行为，联合国人权理事会表示，将对涉嫌违反人权法的行为展开国际调查。

以色列否认存在行为不当。

克里与巴勒斯坦总统阿巴斯、联合国秘书长潘基文、以色列总理内塔尼亚胡周三举行会晤。克里稍晚将返回埃及。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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