德国总理默克尔称伊朗不只对以色列构成威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷2月25日（记者 Andreas Rinke） - 德国总理默克尔与以色列总理内塔尼亚胡周二召开联合新闻发布会时称，德国认为伊朗不仅对以色列构成潜在威胁，同样也对欧洲国家构成潜在威胁。

对于以色列要求伊朗在与世界大国协商的协议中停止所有敏感核活动的要求，默克尔没有予以回应。她还重申德国反对以色列扩建定居点计划。

德国是以色列在欧洲最重要的盟友，默尔克的言论被视为欧洲对中东问题看法的风向标。

默克尔率内阁访问耶路撒冷，以纪念德国和以色列建交近50年。

“我们认为，（伊朗）不仅对以色列构成威胁，同时也对欧洲构成普遍威胁，”她谈及伊朗可能拥有（核）弹时说。默克尔还称，德国会继续推动与伊朗就其核活动的国际谈判。

伊朗与世界大国去年11月达成临时协议，伊朗通过限制其核项目以换取国际社会放松对其的制裁。内塔尼亚胡将这项协议抨击为“历史性错误”。

“我认为这是个错误，”他说。“与我交流过的每个中东领导人都认同这种看法，不管他们是否公开表达看法，为什么呢？因为如果伊朗想要的只是民用核能，那么他们就不需要进行铀浓缩，也不需要离心机。”

当被问及是否认同上述观点时，默克尔言辞谨慎。

“很明显对于这些谈判以及是否应该进行这些谈判我们有不同看法。我们致力于低铀浓缩活动，但铀浓缩已经发生，我相信我们能够达成目标，”她说道。

“问题是我们能否取得好于目前事态的结果。我们决定最好参加谈判，因为我们认为这会好于现状。”（完）