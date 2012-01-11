以色列正为阿萨德政权倒台做准备

路透耶路撒冷1月10日电（记者 Douglas Hamilton）---以色列国防军总参谋长甘茨（Benny Gantz）周二对一个议会委员会表示，该国正为叙利亚总统阿萨德倒台及叙利亚阿拉维派难民涌入戈兰高地做准备。

该委员会一名发言人引述甘茨的话称，"阿萨德不能继续掌权。"

"阿萨德政权倒台的那一天，其所属的阿拉维派预计将遭受打击，我们正准备在戈兰高地接收阿拉维派难民。"

甘茨并表示，以色列还应防范大马士革对以色列展开行动，做困兽之斗。

叙利亚国内的抗议活动已持续10个月。据联合国数字，这期间逾5,000人死亡。

以色列官员已表示，预计阿萨德政权很难再撑几个月，但甘茨的谈话首次表明，以色列正为阿萨德政权倒台做应急计划。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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