内塔尼亚胡抨击德国作家的“反以”言论

路透耶路撒冷4月5日电（记者 Ori Lewis）---以色列总理内塔尼亚胡周四表示，对於德国作家格拉斯(Guenter Grass)称以色列威胁世界和平的说法，他并不感到意外。

在本周早些时候发表的一首诗中，这位诺贝尔文学奖得主抨击了以色列，称决不能允许以色列对伊朗发起军事打击。

内塔尼亚胡办公室发表的一份声明称：“伊朗否认大屠杀并威胁灭掉以色列，格拉斯将以色列和伊朗做可耻的道德等价，这说明不了以色列什麽，而只能让人们更加看清楚格拉斯先生。”

84岁的格拉斯还在周三出版的这首诗作《一定要说的话》（What must be said）中谴责德国向以色列出售武器。

内塔尼亚胡说：“六十年来，格拉斯先生隐瞒了自己的武装党卫军(Waffen-SS)身份，因此他视世界上唯一的犹太国家为世界和平最大威胁并反对让以色列获得保卫自己的方法，或许并不令人意外。”

格拉斯的言论在德国也受到抨击。因纳粹大肆屠杀犹太人的历史，任何强烈反对以色列的言论在德国都是禁忌。格拉斯自2006年承认曾效力希特勒的武装党卫军後，其自身的道德权威大减，一直未能完全恢复。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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