以色列延长加沙停火24小时 哈玛斯拒绝停火条件

路透加沙/耶路撒冷7月27日 - 以色列延长加沙地带人道主义停火24小时，但哈玛斯表示，只有以军撤出加沙才接受停火。

以色列官员曾暗示，签署全面协议以结束这场持续了20天的冲突希望不大。在这场冲突中，至少1,050加沙人丧生，多数都是平民；以色列有42名士兵和三名平民死亡。

“应联合国的要求，内阁批准人道主义停火至明天2400(本地时间午夜，GMT时间是周日2100)，”一名未具名官员在以色列内阁会议结束后在声明中表示，“IDF(以色列国防军)将反击任何破坏停火的行动。“

在实现长期停火方面，以色列与哈玛斯双方之间的立场仍然相距甚远。

以色列表示，有些地道通向以色列地区，旨在用于对以色列民众发动攻击。

上述以色列官员表示，在24小时的停火期间，以军将继续破坏哈玛斯地道。

他说，以色列内阁周日将再度开会，考虑继续行动“直到以色列民众的生活能恢复长期平静”。

在外交方面，在美国国务卿克里的主导下，国际社会正在努力结束加沙冲突和实现较长期的停火。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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