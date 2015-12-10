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时事要闻 | 2015年 12月 10日 星期四 15:18 BJT

以色列试射“Arrow 3”弹道导弹拦截器

路透耶路撒冷12月10日 - 以色列国防部发布声明称，周四试射了“Arrow 3”弹道导弹拦截器，并称将提供现场测试结果的更新信息。

该声明似乎意在安抚公众。此前以色列在特拉维夫以南的一个空军基地突然试射，震撼了公众，因以色列存在可能与伊朗、叙利亚、（黎巴嫩）真主党和加沙的哈马斯发生导弹战争的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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