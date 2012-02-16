以色列防长称伊朗公布核成果意在威慑他国

路透耶路撒冷2月16日电---以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）周四称，伊朗公布新的核成果有夸大其词之嫌，目的是借此吓退针对该国的行动。

巴拉克向以色列电台表示：“他们（伊朗）将形势描绘地比实际要好且先进，目的是为了让各国相信他们已突破不可逆转的关键点，而这并非实情。”

伊朗周三宣称在核技术上取得进展，包括能够加快铀浓缩的新式离心机。这或令伊朗与西方在核问题上的对峙加剧。

巴拉克称，公布此事旨在制造这样一种印象，即大国采取行动抑制伊朗核项目可能为时已晚。

去年11月，国际原子能机构称伊朗似乎已经着手设计核武器。此後，伊朗与西方就其核项目引发的紧张关系持续升级。

“他们（伊朗）肯定取得进展，但为了阻止其他国家对付他们，或者是想显示其在这方面（核技术）游刃有余，他们便对实际并不存在的成果夸夸其谈，”巴拉克说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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