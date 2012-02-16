以色列防长称伊朗公布核成果意在威慑他国

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透耶路撒冷2月16日电---以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）周四称，伊朗公布新的核成果有夸大其词之嫌，目的是借此吓退针对该国的行动。
巴拉克向以色列电台表示：“他们（伊朗）将形势描绘地比实际要好且先进，目的是为了让各国相信他们已突破不可逆转的关键点，而这并非实情。”
伊朗周三宣称在核技术上取得进展，包括能够加快铀浓缩的新式离心机。这或令伊朗与西方在核问题上的对峙加剧。
巴拉克称，公布此事旨在制造这样一种印象，即大国采取行动抑制伊朗核项目可能为时已晚。
去年11月，国际原子能机构称伊朗似乎已经着手设计核武器。此後，伊朗与西方就其核项目引发的紧张关系持续升级。
“他们（伊朗）肯定取得进展，但为了阻止其他国家对付他们，或者是想显示其在这方面（核技术）游刃有余，他们便对实际并不存在的成果夸夸其谈，”巴拉克说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透2月28日 - 日本东部及东北部地区周二发生5.6级地震，东京等地建筑物有震感，但并未发布海啸预警，尚无损害或人员伤亡报告。(完)