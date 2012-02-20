以色列国防部长呼吁加大制裁伊朗

路透东京2月18日电---以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）周六称，伊朗若拥有核武器，将引发中东地区军备竞赛，各国应对伊朗政府施以更严厉制裁，迫使其放弃核计划。

巴拉克在东京对记者表示：“伊朗拥有核武是对全世界的威胁，不只是以色列……中东地区其他大国也将不得不努力获取核武能力，可能包括沙特阿拉伯、土耳其甚至是埃及。”

“我们必须加速实施制裁，措施严厉到将使伊朗领导层……被迫坐下来……问问他们自己‘我们是否准备好承担被世界大多数国家孤立的代价？’”

巴拉克说，尽管西方制裁对伊朗经济打击日益沉重，但他尚未看到伊朗准备放弃核计划的迹象。

联合国和西方国家已对伊朗实施多轮制裁，但都未能使伊朗放弃其铀浓缩项目。

伊朗上周三宣布，其所掌握的核技术再获进展，生产出能加快铀浓缩速度的新一代离心机，并向其研究反应堆中装载首批国产核燃料。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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