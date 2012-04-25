以军方领导人称伊朗不可能制造核弹

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透耶路撒冷4月25日电(记者 Maayan Lubell)---以色列国防军总参谋长甘茨(Benny Gantz)表示，他不相信伊朗会作出制造核弹的决定。他在周三发表的采访中称伊朗领导人“非常理智”。
甘茨对伊朗领导人的评价似乎与以色列总理内塔尼亚胡的警告相悖。内塔尼亚胡经常发出警告称，即便存在遭到毁灭性报复的风险，伊朗领导人也可能会选择使用核武器。
甘茨在接受《国土报》(Haaretz daily)采访时表示：“伊朗正逐步迈向该国将有能力决定是否制造核弹的地步，但尚未决定是否要再进一步。”
“在我看来，(伊朗最高领袖哈梅内伊)如果这样做，将会犯一个重大错误，但我认为他并不想这麽做。”
甘茨说：“我认为，伊朗领导人都非常理智，但我同意，这种掌握在伊斯兰原教旨主义者手中的能力是非常危险的，在某些时刻他们可能会作出不同的判断。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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