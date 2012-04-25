以军方领导人称伊朗不可能制造核弹

路透耶路撒冷4月25日电(记者 Maayan Lubell)---以色列国防军总参谋长甘茨(Benny Gantz)表示，他不相信伊朗会作出制造核弹的决定。他在周三发表的采访中称伊朗领导人“非常理智”。

甘茨对伊朗领导人的评价似乎与以色列总理内塔尼亚胡的警告相悖。内塔尼亚胡经常发出警告称，即便存在遭到毁灭性报复的风险，伊朗领导人也可能会选择使用核武器。

甘茨在接受《国土报》(Haaretz daily)采访时表示：“伊朗正逐步迈向该国将有能力决定是否制造核弹的地步，但尚未决定是否要再进一步。”

“在我看来，(伊朗最高领袖哈梅内伊)如果这样做，将会犯一个重大错误，但我认为他并不想这麽做。”

甘茨说：“我认为，伊朗领导人都非常理智，但我同意，这种掌握在伊斯兰原教旨主义者手中的能力是非常危险的，在某些时刻他们可能会作出不同的判断。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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