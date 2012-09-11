美国与以色列仍对为伊朗核问题设“红线”存在分歧

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透耶路撒冷/华盛顿9月10日电（记者 Maayan Lubell/Matt Spetalnick）---以色列总理内塔尼亚胡称，以色列和美国正在商讨为伊朗核项目设置一条“明确的红线”，但两国仍对是否就对伊朗动武设置明确门槛存在分歧。
内塔尼亚胡再次释出信号，暗示如果美国向伊朗发出更明确的最後通牒，不仅能阻止後者发展核武器，还能降低军事回应的必要。
内塔尼亚胡近期不断呼吁就伊朗核问题设置明确标记，表明以色列对美国盟友日渐失去耐心，或许意味着该国决意阻止伊朗的核项目。
他在接受加拿大CBC电视台采访时称：“我们正在与美国商讨此事，”但没有公开他的目标。这是他就向伊朗发出不得越线明确信息所作的最新呼吁。
美国高官未对该国与以色列就此事分歧缩小提供任何线索。美国国务卿希拉里发表的相关评论，被以色列媒体解读为美国拒绝内塔尼亚胡设置红线的呼吁，一位以色列高官还因此发出警告。
在接受彭博电台（Bloomberg Radio）采访时，希拉里被问及关於内塔尼亚胡要求设置红线、以及她是否认为应对伊朗核问题谈判设定时限等问题。
希拉里仅对第二个问题做出回应，她称：“我们没有设定最後期限。”以色列媒体将此言解读为美国拒绝内塔尼亚胡设置红线的要求。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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