美国冷落以色列 奥巴马不见内塔尼亚胡

奥巴马3月5日在白宫会见内塔尼亚胡的资料图片。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿/耶路撒冷9月11日电（记者 Matt Spetalnick/Allyn Fisher-Ilan）---美国白宫周二表示，奥巴马总统将不接见本月稍晚前来访问的以色列总理内塔尼亚胡。随着美国和以色列因如何应对伊朗核项目一事的分歧导致关系紧张升级，美国罕见的作出这一举动。

美国明显冷落以色列，加上内塔尼亚胡严词要求美国对伊朗采取更强硬立场，令急剧降温的美以关系面临陷入危机的危险，也为身处总统竞选最後冲刺阶段的奥巴马再添压力。

以色列一位官员称，白宫拒绝了内塔尼亚胡在美国出席联合国大会时与奥巴马会面的请求，称“总统（奥巴马）的日程安排不允许”。

白宫发言人威尔多（Tommy Vietor）否认美国拒绝内塔尼亚胡的请求，指出奥巴马和内塔尼亚胡不在同一天出席联大会议，两人在纽约的时间不同。

内塔尼亚胡与奥巴马的关系一直都很紧张，但自2009年以来，两人在内塔尼亚胡访美时都会会面，其中只有一次例外，即2010年11月的访美之行，当时奥巴马正在外国进行访问。

白宫的上述决定，可能意味着美国对内塔尼亚胡向奥巴马加大施压力度，要求对伊朗核问题设置红线感到不悦。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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