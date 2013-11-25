以色列称伊朗核协议是历史性错误

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透耶路撒冷11月24日（记者 Jeffrey Heller） -以色列总理内塔尼亚胡周日称，世界大国与伊朗达成的核协议是历史性错误，并称以色列不会受该协议制约。
以色列反对放松对伊朗的制裁，但未能成功，现在看似准备采取新的策略：其情报部门将加强对伊朗执行临时协议的监督，游说最终协议设定更严厉条款。
西方国家与伊朗进行长期对峙后重启谈判以及达成的协议对内塔尼亚胡来说是一种挫败，他要求完全剥夺伊朗铀浓缩的能力。
他针对伊朗采取军事行动的选择看起来更加有限，并可能导致以色列被孤立。内塔尼亚胡在内阁会议后表示，以色列不会受协议约束。
“昨晚在日内瓦达成的不是历史性协议，而是历史性错误，”内塔尼亚胡说道。
“现在世界变得更加危险，因为世界上最危险的国家向获得世界上最危险的武器迈进了一大步。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)