伊朗总统称以色列的袭击企图是“幼稚的”

路透伊斯兰堡11月22日电---伊朗总统艾哈迈迪内贾德周四称，以色列袭击伊朗的企图是“幼稚的”，伊朗能够保护自己。

“他们想打击伊朗。他们正在等待机会。他们知道伊朗不会攻击任何国家，他们也知道伊朗懂得如何自卫。”艾哈迈迪内贾德在伊斯兰堡的记者会上表示。

“我们不接受以色列的霸权。他们想要袭击伊朗，不过这种企图很幼稚。”艾哈迈迪内贾德在参加完一个发展中国家峰会後说道。

美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国周三同意，寻求尽快与伊朗恢复谈判，表明当前解决伊核争端和避免战争威胁的紧迫性上升。

与此同时，伊朗扩大地下核能力的迹象更加明显，地下防御工事几乎不会受到空袭影响。

分析师警告称，谈判解决的窗口正在缩小，因为以色列对伊朗的核活动越发警觉。以色列是中东唯一拥有核武器的国家，曾威胁对伊朗核设施发动空袭。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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