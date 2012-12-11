以色列总理称明年须应对伊朗核挑战

路透耶路撒冷12月10日电---以色列总理内塔尼亚胡周一称，伊朗距离拥有制造核弹能力越来越近，这将成为2013年必须强硬面对的问题。

以色列官员希望美国带头对伊朗的核设施发动军事攻击，但也表示该国必要时会单独行动，还指出拥有核武器的伊朗会对以色列构成生存威胁。

内塔尼亚胡面向外国记者发表讲话时称，以色列正在坚持他9月设置的红线。他当时在联合国称，伊朗不应该拥有哪怕只够制造一枚核弹头的浓缩铀。

“我已经说的很清楚，一旦伊朗越过浓缩铀门槛，我们有效阻止伊朗核武器项目的机会就会大大降低，” 他说道。

“距我说这话已过去了两个半月，伊朗离越过这条线越来越近，这无疑会成为明年必须应对的重大挑战之一。”

以色列专家曾称，伊朗到明年春季或夏季时或许会拥有足够制造一枚核弹的浓缩铀。为了阻止伊朗的核武器项目，西方国家向伊朗实施了日渐严苛的经济制裁。

“针对伊朗的制裁正在伤害伊朗的经济，这一点毫无疑问。但我们尚未看到制裁有任何抑制伊朗核武器项目的证据，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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