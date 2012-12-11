以色列总理称明年须应对伊朗核挑战

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透耶路撒冷12月10日 - 以色列总理内塔尼亚胡周一称，伊朗距离拥有制造核弹能力越来越近，这将成为2013年必须强硬面对的问题。
以色列官员希望美国带头对伊朗的核设施发动军事攻击，但也表示该国必要时会单独行动，还指出拥有核武器的伊朗会对以色列构成生存威胁。
内塔尼亚胡面向外国记者发表讲话时称，以色列正在坚持他9月设置的红线。他当时在联合国称，伊朗不应该拥有哪怕只够制造一枚核弹头的浓缩铀。
“我已经说的很清楚，一旦伊朗越过浓缩铀门槛，我们有效阻止伊朗核武器项目的机会就会大大降低，” 他说道。
“距我说这话已过去了两个半月，伊朗离越过这条线越来越近，这无疑会成为明年必须应对的重大挑战之一。”
以色列专家曾称，伊朗到明年春季或夏季时或许会拥有足够制造一枚核弹的浓缩铀。为了阻止伊朗的核武器项目，西方国家向伊朗实施了日渐严苛的经济制裁。
“针对伊朗的制裁正在伤害伊朗的经济，这一点毫无疑问。但我们尚未看到制裁有任何抑制伊朗核武器项目的证据，”他说道。（完） (编译：侯雪苹 发稿：王燕焜)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。