以色列领导层曾就袭击伊朗与军方发生冲突

路透耶路撒冷11月5日电---以色列电视台报导称，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长巴拉克曾在2010年命令以色列国防长官为袭击伊朗核设施作准备，但遭拒绝。

以色列第二频道周一公布的部分片段显示，时任以色列参谋总长阿胥肯纳吉(Gabi Ashkenazi)和以色列情报和特殊使命局(摩萨德)前领导人梅尔·达甘(Meir Dagan)均反对将军事警戒级别提高至“F-+”，这意味着一场袭击或迫在眉睫。

巴拉克在接受尤乌达(Uvda)调查节目采访时表示，阿胥肯纳吉告诉他，以色列军队并无确保成功袭击伊朗核项目的行动能力。

文件称，阿胥肯纳吉质疑了巴拉克的说法，他对心腹称，尽管以色列军队有能力进行这种袭击，但发动这种袭击将是个战略错误。

报导称，阿胥肯纳吉警告称，即便是下令提高警戒级别都可能会引发一连串可能失控并导致更大冲突的事件。

在该节目播出前的节目片段中，巴拉克淡化了下令提高警戒等级的重要性。

电视台援引参与安全讨论人士的话报导称，梅尔·达甘则指责内塔尼亚胡和巴拉克当时试图在不经内阁批准的情况下，非法发起一场对伊朗的战争。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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