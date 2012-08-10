伊朗核计划愈发难预测--以色列防长

路透耶路撒冷8月9日电---以色列国防部长巴拉克(Ehud Barak)周四表示，以色列和美国的情报部门更加难以评估伊朗核行动，这使伊朗核项目变得更为紧迫。

《国土报》(Haaretz)的一篇报导称，美国总统奥巴马收到一份《国家情报评估》，该评估称伊朗在军事核武器的研发中取得重大且令人意外的进展。

巴拉克对以色列电台就此报导回应时表示：“确实可能有这麽一份美国情报出现在了美国高层面前，但我不知道是不是《国家情报评估》。”

“就我们所知，该报告使美国的评估与我们的评估更接近……这使伊朗问题变得更为紧迫，（这说明）我们及时了解伊朗在军事核能力方面取得的稳步进展变得更加不明确和不确定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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